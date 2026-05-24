В минздраве ЛНР рассказали о состоянии выжившего при атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Врачи пообещали сохранить ногу раненному при атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Пострадавшего при атаке Вооруженных сил Украины на Старобельск доставили в московскую больницу со множественными переломами стоп, его состояние стабилизировано. Об этом сообщила глава минздрава Луганской народной республики Наталия Пащенко.

«Одного из пострадавших, молодого человека 2003 года рождения, транспортируем в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова в Москве», — рассказала министр.

По ее данным, у пострадавшего диагностировали множественные травмы — головы, конечностей, осколочные ранения живота, обширную рваную рану и открытые многооскольчатые переломы костей правой стопы. Врачи Луганской республиканской клинической больницы провели операцию, благодаря чему пациент был стабилизирован, что и позволило осуществить его транспортировку в столичную клинику, уточнила Пащенко.

Как сообщил РИА Новости заведующий отделением последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных осложнений НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России Арчил Цискарашвили, луганские медики оказали грамотную первичную помощь.

«Прогноз благоприятный с сохранением ноги», — сказал врач.

Он добавил, что сейчас пациент проходит дополнительное обследование в центре.

По последним данным, в результате атаки на колледж Луганского педуниверситета в Старобельске не выжил 21 студент, еще 44 получили ранения.

Ранее в МЧС рассказали, что ВСУ не давали спасать детей, оказавшихся под завалами в Старобельске.