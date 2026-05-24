В ЛНР объявлен двухдневный траур после удара ВСУ по колледжу

Глава ЛНР Пасечник объявил траур 24 и 25 мая после удара ВСУ по Старобельску

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник на канале в «Максе» объявил двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

Он уточнил, что речь идет о 24 и 25 мая.

В пятницу, 22 мая, украинские беспилотники самолетного типа с «большим грузом боеприпасов» атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Пятиэтажное здание, в котором находились 86 детей, обрушилось до второго этажа. Там произошел пожар. При этом не выжил 21 человек, еще 42 пострадали.

В городе также были повреждены административные здания, магазины и частные дома. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной» и подчеркнули, что ответственные за удар должны понести наказание. Правозащитники призвали ООН признать атаку на общежитие военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Ранее журналисты отказались посещать место теракта в Старобельске.