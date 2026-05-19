«Гуменник выпрыгнул на Олимпиаде из штанов»: тренеры восхитились российским фигуристом

Известные тренеры в танцах на льду Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «Газете.Ru» выразили свое восхищение выступлениями российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане — 2026.

Российские спортсмены не были допущены ни до каких международных соревнований, кроме Олимпиады и отборочного турнира на нее.

«Хочется отметить, что Петр Гуменник с Аделией Петросян все равно такие молодцы! — сказала Жук. — Стресс наверняка был страшный: нигде не выступать — и тут сразу Олимпиада. Петя вообще выпрыгнул из штанов, сделал даже больше максимума».

«Даже внутри страны у нас есть такое, что перед тем же чемпионатом России нужно обязательно проверить себя на других стартах, — подчеркнул Свинин. — А здесь ребята оказались в ситуации, когда у них не было никаких «подготовительных» международных турниров, кроме отбора в Пекине, который был за полгода до этого. Разумеется, то, какой результат они показали в Милане в этих условиях, достойно огромного уважения».

Ранее тренеры позвали батюшку освятить каток после жутких травм фигуристок.

 
