«Приглашали батюшку на каток»: тренеры Свинин и Жук — о череде травм фигуристов

Известные тренеры в танцах на льду Ирина Жук и Александр Свинин рассказали в интервью «Газете.Ru», что пригласили на каток батюшку, чтобы он освятил лед. Тренеры пошли на такой шаг после череды травм и неудач своих фигуристов.

«Честно говоря, мы даже батюшку приглашали к нам на каток — потому что, ну, столько совпадений происходит, что начинаешь уже задумываться, — рассказал Свинин. — Приходил к нам батюшка, разговаривал со спортсменами, святой водичкой окропил. Надеемся, что это как-то поможет».

Жук отметила, что тренерский штаб сделал выводы и решил поменять процесс подготовки к новому сезону.

«Мы сделаем так, чтобы чуть быстрее стал проходить постановочный процесс. Возможно, такой стрессовый сезон нам был в некотором роде нужен — как минимум для перемен в нас самих», — отметила Жук.

«Сейчас, слава богу, наши фигуристы замотивированы на борьбу, — подчеркнул Свинин. — И с постановками для пар Леонтьевой/Горелкина, Пестовой/Лагутова и Кузьминой/Студеникина мы уже разобрались, так что ожидания у нас хорошие. Единственное — возможно, будут какие-то изменения у взрослых по части ритм-танца, потому что еще могут последовать корректировки в правилах».

