«Стягивали кожу, чтобы швы не расходились»: российская фигуристка взяла медаль с глубокой раной

Известные тренеры в танцах на льду Ирина Жук и Александр Свинин рассказали в интервью «Газете.Ru», как их ученица Зоя Пестова блестяще выступила в паре с Сергеем Лагутовым и взяла серебро первенства России, несмотря на глубокий порез на ноге и швы, которые могли разойтись во время проката.

«Мы идем к первенству России. И тут на самой последней тренировке Зоя падает и распарывает себе ногу так, что просто кошмар, — рассказала Ирина Жук. — Зое, по сути, наложили гипс на 10 дней, а через семь нам уже уезжать в Саранск на соревнования. Мимо первенства пролетать было нельзя, ведь это минус сборная».

Александр Свинин добавил, что, по словам врачей, фигуристка получила очень глубокую рану, однако «ничего важного не было задето».

Ирина Жук подчеркнула, что Зоя Пестова поразила ее огромной силой духа.

«Зоя вышла и сказала, что будет кататься. Ей стягивали кожу, чтобы швы не расходились, — и она поехала, — сказала Жук. — Ребята стали вторыми, и у них были лучшие прокаты в сезоне, хотя все было против них. Они выглядели, как машины просто. Мы Зое сказали, что в наших глазах она невероятно выросла. Мы совершенно не ожидали, что такое может быть».

