«Ужас какой-то»: как фигуристка сборной России перенесла экстренную операцию

Тренер Свинин рассказал, что фигуристка Леонтьева перенесла операцию ночью
Известные тренеры в танцах на льду Ирина Жук и Александр Свинин рассказали в интервью «Газете.Ru», как их ученица Софья Леонтьева перенесла экстренную операцию посреди ночи. Инцидент произошел по ходу сезона-2025/26 — в ноябре прошлого года.

«В ходе тренировочного проката Соня порезала несколько пальцев на руке, — рассказал Свинин. — Довольно глубокие были ранки, но глобально ничего особенного — такое в танцах случается сплошь и рядом. Соне оказали первую помощь и даже сказали сперва, что зашивать ничего не надо.

И вдруг на следующий вечер она звонит и говорит, что палец распух и пульсирует. Через какое-то время присылает фотографию — от кисти до плеча идут красные вены. Ужас какой-то».

Ирина Жук уточнила, что в порезы Леонтьевой попала инфекция. Свинин также отметил, что они немедленно вызвали скорую помощь и отправили фигуристку в больницу в сопровождении своего врача.

«Уже ночь была. И ей сказали, что нужно делать срочную операцию. Вставили трубки для откачки гноя... — сказал Свинин. — Уже после мы приехали к ней в больницу, решили у врачей спросить, а как вообще такое могло случиться? Ведь раны сразу обработали, все было нормально. Они говорят, что бывает, но очень редко. И вот это «очень редко» попало на ребят.»

