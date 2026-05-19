«Очень прямая»: Познер восхитился Тутберидзе

Известный журналист Владимир Познер восхитился тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Его слова приводит Sports.ru.

«Во-первых, она была очень прямая. Она отвечала на вопросы. Мне, как интервьюеру, всегда импонирует, когда человек отвечает на твой вопрос, а не начинает вокруг да около. Во-вторых, она умная. Меня иногда спрашивают: а что вам больше всего нравится в женщине? Я говорю: ум. Так же, как и в мужчине, кстати», — указал он.

Познер брал интервью у Тутберидзе в 2019 году.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию. Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Также Тутберидзе тренирует Аделию Петросян, которая приняла участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции.

Ранее Тутберидзе заявила, что призывает своих учеников не зацикливаться на спорте.