Журова раскрыла особый смысл снятия ограничений с российских гимнастов

Решение Международной федерации гимнастики снять ограничения с российских спортсменов и допустить их до международных соревнований с флагом и гимном станет уникальной возможность показать, что это не приведет к бойкотам турниров. Об этом депутат Госдумы Светлана Журова заявила в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она подчеркнула, что этому примеру могут последовать и другие федерации, напомнив, что также российских спортсменов вернули и в плавании, и в борьбе. Важно, чтобы это возвращение затронуло атлетов как в индивидуальных видах спорта, так и в командных, отметила депутат.

«Но уже это большая возможность всем остальным посмотреть и понять, что за это ничего не будет, понять, что никто не хочет ничего бойкотировать, а хотят соревноваться и чтобы спорт был, а не политика», — считает Журова.

Напомним, Международная федерация гимнастики сняла ограничения с российских спортсменов, теперь они могут в полноценном статусе участвовать в международных соревнованиях. Депутат Дмитрий Свищев назвал это решение победой мировой гимнастики, а серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Яна Батыршина выразила надежду, что Европа не будет этому противиться. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что борьба без россиян никому не интересна.

 
