Два футболиста «Зенита» вошли в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса и полузащитника из этого же клуба Луиса Энрике включили в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Состав из 26 игроков объявил главный тренер команды Карло Анчелотти. Он сделал это на специальной церемонии в Рио-де-Жанейро. В окончательный список также попали вратари Алисон («Ливерпуль», Англия), Вевертон («Гремио»), Эдерсон («Фенербахче», Турция). В числе полевых игроков оказались Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус», Италия), Данило («Флуминенсе»), Габриэль («Арсенал», Англия), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос (ПСЖ, Франция), Уэсли («Рома», Италия), Бруно Гимарайнш («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Фабиньо («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Данило дос Сантос («Ботафого»), Лукас Пакета («Фламенго»), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Англия), Игор Тиаго («Брентфорд», Англия), Эндрик («Лион», Франция), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед», Англия), Неймар («Сантос»), Рафинья («Барселона», Испания), Винисиус (»Реал Мадрид», Испания), Райан («Борнмут», Англия).

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На турнире сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

