ФИФА намерена изменить формат выхода игроков на матчи ЧМ-2026

ФИФА может ввести нестандартный выход игроков на поле в матчах ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена отказаться от традиционного совместного выхода команд на поле во время чемпионата мира 2026 года. Об этом пишет журналист Бен Джейкобс.

Предполагается, что стадионный диктор будет персонально объявлять каждого футболиста в момент его появления из подтрибунного помещения.

Подобная практика уже тестировалась на решающих стадиях клубного чемпионата мира. В ФИФА рассчитывают, что такой подход поможет в продвижении конкретных игроков. При этом организация не планирует полностью копировать формат презентации, принятый в баскетбольной лиге НБА.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стало известно о двух согласованных матчах сборной России с Ираком.