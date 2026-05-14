Чемпионка мира восхитилась Трусовой: «Мы видим, как быстро Саша приходит в форму»

Фигуристка Синицина призналась, что ей приятно видеть четверные прыжки Трусовой
Призер Олимпийских игр, чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Виктория Синицина в интервью «Газете.Ru» восхитилась возвращением Александры Трусовой в спорт после паузы в карьере и рождения первенца.

«Мы видим, как быстро Саша приходит в форму. Сейчас она делает четверные прыжки, тройной аксель, и за этим приятно наблюдать. Она огромная молодец, и при таком рвении уже в ближайшее время Саша сможет показать хорошие результаты на турнирах. Желаем, чтобы у нее все получилось», — сказала Синицина.

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2022/23. Затем она сделала паузу в карьере, во время которой вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и родила сына Михаила.

Трусова планирует вернуться на соревнования в сезоне-2026/27. Она вернулась в группу Этери Тутберидзе и сумела восстановить четверные прыжки, а также тройной аксель.

