«Видим, как быстро Трусова приходит в форму»: интервью с чемпионами мира Синициной и Кацалаповым

Призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и России — Виктория Синицина и Никита Кацалапов — рассказали в интервью «Газете.Ru», как Никита справился со своим главным страхом на реалити-шоу «Ставка на любовь», оценили возвращение Александры Трусовой в спорт с четверными прыжками, предположили, как будет развиваться карьера Камилы Валиевой, а также поделились ожиданиями от совместного шоу Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

«Не была уверена, что Никита справится с эмоциями»

— Прежде всего, как здоровье Виктории после пореза во время шоу? Зажила ли рана, когда можно будет вернуться на лед?

Синицина: С моим здоровьем все в порядке. Мне уже сняли швы, и я спокойно хожу, разрабатываю ногу. Так что до полного восстановления осталось не так много времени. Я постепенно приступаю к тренировкам на льду, а скоро буду снова выступать. Но все равно стараюсь не перетруждаться, опираться на свои ощущения и ждать возможности полностью вытягивать ногу, растягивать икру.

— Вы принимаете участие во втором сезоне проекта «Ставка на любовь». Что привлекло вас в этом шоу? На ваш взгляд, поможет ли ваше участие в проекте подогреть интерес зрителей к фигурному катанию?

Синицина: Мы с Никитой давно задумывались о том, чтобы принять участие в реалити-шоу. Нас часто приглашали в такие проекты, но из-за плотного графика приходилось отказываться от них. А здесь все прекрасным образом совпало. Во-первых, идея «Ставки на любовь» показалась нам очень интересной. Мы с удовольствием смотрели первый сезон и хотели попробовать свои силы в этом проекте. Во-вторых, нас пригласили в шоу вдвоем, а нам привычно и комфортно работать в паре. При этом хотелось окунуться в новую среду и посмотреть, как будут развиваться наши отношения, как мы проявим себя.

— В «Ставке на любовь» пары делают ставки — угадывают, справится партнер с испытанием или нет. Вы в фигурном катании делаете нечто подобное: один поднимает партнера в поддержку, а другой пытается удержаться. Как вы понимаете границы возможностей друг друга — это интуиция или годы наблюдений? Помогло ли это в шоу?

Кацалапов: Вы правы — в «Ставке на любовь», как и в фигурном катании, важно хорошо чувствовать своего партнера. Конечно, за годы совместной работы мы научились понимать друг друга с полуслова и даже без слов, и этот опыт однозначно помог нам. Но я не могу сказать, что в шоу нам было так же легко делать это, как обычно. Все-таки это были непривычные для нас обстоятельства. Хотя, как мне кажется, мы здорово справились.

— На льду цена ошибки — падение перед тысячами зрителей, в реалити — эфир на всю страну. Где вам было страшнее проиграть — в спорте или на проекте?

Кацалапов: Эти ощущения сложно сравнивать друг с другом. В спорте ты идешь к большим результатам всю жизнь, а в реалити перед тобой более короткая дистанция. Наверное, цена ошибки в спорте выше, потому что на льду ты представляешь не только себя, но и всю страну. А в шоу, несмотря на большое желание победить, мы сохраняли игровой настрой и понимали, что процесс для нас так же важен, как и результат. Нам хотелось узнать друг друга лучше, проверить себя на прочность и открыть в себе новые грани. И у нас это получилось!

— Шоу проверяет пары на знание друг друга. Был ли на съемках момент, когда вы по-настоящему удивились партнеру — узнали что-то, чего не знали за все годы вместе?

Синицина: Я очень горжусь Никитой и тем, как он проходил испытания, особенно те, что были связаны с его самым большим страхом — страхом высоты. Я не была уверена в том, получится ли у него справиться с эмоциями, но знала точно, что он будет бороться до последнего. А в остальном мы не сильно удивлялись происходящему и примерно понимали, как каждый из нас может поступить в разных ситуациях.

— После Олимпиады, чемпионатов мира и «Ледникового периода» — зачем вам еще одно публичное испытание на прочность? Что вы хотели доказать — себе, зрителям или друг другу?

Синицина: Мы не смотрели на это шоу как на публичное испытание на прочность. Родился интерес попробовать себя в том, чего мы еще никогда не делали. Мы всю жизнь провели в большом спорте, и у нас всегда было желание открыть в себе что-то еще, увидеть себя по-новому. А кроме того, мы обожаем соревноваться и делать это вместе. Поэтому на шоу мы приехали, в первую очередь, чтобы играть и получать удовольствие.

«Саша Трусова быстро приходит в форму»

— Вопрос допуска россиян к международным соревнованиям остается открытым. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Международному союзу конькобежцев (ISU) вернуть российских и белорусских юниоров, но раньше июня это не рассмотрят. Верите в положительное решение?

Синицина: Очень хочется, чтобы ребят из нашей страны допустили до международных соревнований. Мы с нетерпением ждем этого и верим в лучший исход событий.

— Насколько наши спортсмены, на ваш взгляд, были бы конкурентоспособны на последнем чемпионате мира?

Кацалапов: Конечно, наши спортсмены могли бы претендовать на хорошие места. По крайней мере, в танцах на льду у нас действительно все движется в нужном направлении. Спортсмены подготовлены, вовлечены в соревновательный процесс. Безусловно радует то, как они работают с программами, подчищают элементы, как стараются показывать красивое и качественное катание.

— Есть ли сейчас объективные конкуренты у Гийома Сизерона? Какие у вас впечатления от его работы с Лоранс Фурнье-Бодри после долгого выступления в тандеме с Пападакис?

Кацалапов: На мой взгляд, конкурентов у Сизерона сейчас нет. Они с Лоранс провели большую работу и отлично скатались за минимальный срок — всего за один год. Так смогла бы далеко не каждая пара. Я так впечатлился этим, что даже написал Гийому, поддержал его и поделился своими эмоциями.

— Российские болельщики приветствовали Камилу Валиеву, которая вернулась к соревнованиям после долгого перерыва. Сможет ли она, на ваш взгляд, выйти на прежний высокий уровень?

Синицина: Здесь все зависит от желания и готовности Камилы тренироваться, чтобы вернуться к прежней спортивной форме. Если она поставит перед собой такую цель, думаем, у нее все получится. Мы желаем ей в этом только удачи.

— О намерении возобновить карьеру заявила и Александра Трусова. Чего стоит ждать от нее на турнирах?

Синицина: Мы видим, как быстро Саша приходит в форму. Сейчас она делает четверные прыжки, тройной аксель, и за этим приятно наблюдать. Она огромная молодец, и при таком рвении уже в ближайшее время Саша сможет показать хорошие результаты на турнирах. Желаем, чтобы у нее все получилось.

«Шоу Плющенко и Ягудина — красивое завершение их борьбы»

— Вы в последнее время сосредоточились на участии в ледовых шоу. Что вам это дает? Какие приносит эмоции, опыт?

Кацалапов: Мы правда очень любим участвовать в ледовых шоу и, в частности, работать с Татьяной Навкой. Для нас это интересный опыт. В спорте у нас не было возможности проявить себя с точки зрения актерского мастерства. А в ледовых шоу мы примеряем на себя разные образы, становимся частью историй и сюжетов, которые близки каждому зрителю.

— С чем вы связываете большую популярность ледовых шоу у зрителей?

Кацалапов: Думаю, дело в том, что фигурное катание сегодня — один из самых популярных видов спорта в России. Многим интересно смотреть не только соревнования, но и ледовые шоу. А те постановки, в которых мы участвуем, создаются как для взрослых зрителей, так и для маленьких. К нам часто приходят целыми семьями, и мы показываем детям сказки, которые родители читали им дома. Да и в целом это отличная возможность разнообразить привычные походы в театры, в кино, на выставки. Тем более что сейчас ледовые шоу создаются на очень высоком уровне, и можно просто расслабиться на пару часов, получить эстетическое удовольствие от катания, декораций, костюмов и музыки.

— Такие события — возможность для многих фигуристов, завершивших профессиональную карьеру, напомнить о себе болельщикам и показать, что они по-прежнему находятся в отличной форме. Можете ли вы назвать кого-то из таких спортсменов, кто и сейчас мог бы спокойно соревноваться на официальном уровне?

Синицина: Я думаю, что у нас есть спортсмены, которые при желании могли бы подготовиться, поставить сильную программу и выйти в соревновательный сезон. Возможно, это даже получилось бы у нас с Никитой, у Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым. Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях. Еще и работаем на льду по два часа вместо пары минут. Поэтому здесь, скорее, стоит вопрос моральной готовности вернуться в большой спорт.

— Совместное шоу анонсировали Алексей Ягудин и Евгений Плющенко — что, безусловно, стало сенсацией, учитывая их многолетнее противостояние. Чего ждете от этого события?

Синицина: И Алексей, и Евгений — безумно талантливые, харизматичные и достойные спортсмены. Всем было очень интересно следить за их историей, и совместное шоу станет красивым завершением этой «борьбы». Тем более что недавно они вместе вышли на лед и помирились на глазах у зрителей. Думаю, что поклонники фигурного катания будут наблюдать за их шоу с большим интересом.

Синицину и Кацалапова можно будет увидеть на телеканале «Пятница!» во втором сезоне шоу «Ставка на любовь» уже завтра — 15 мая в 19.00 по московскому времени.