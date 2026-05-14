Валиева способна вернуть свою прежнюю форму, заявила чемпионка мира

Призер Олимпийских игр, чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Виктория Синицина в интервью «Газете.Ru» оценила шансы Камилы Валиевой вернуться на прежний высокий уровень после четырехлетней дисквалификации.

«Здесь все зависит от желания и готовности Камилы тренироваться, чтобы вернуться к прежней спортивной форме. Если она поставит перед собой такую цель, думаем, у нее все получится. Мы желаем ей в этом только удачи», — сказала Синицина.

В данный момент Валиева тренируется в группе Светланы Соколовской. Фигуристка исполняет на тренировках четверной тулуп и тройной аксель.

Валиева была отстранена от соревнований на четыре года, начиная с 25 декабря 2021-го, когда сдала положительную допинг-пробу на триметазидин — лекарственный препарат, который используется для профилактики сердечных заболеваний.

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил фигуристку всех титулов и призовых, которые она получила с момента сдачи положительной пробы.

Валиева потеряла золото чемпионата Европы, а также золото, серебро и бронзу чемпионатов России. Кроме того, сборная России, в составе которой выступала Валиева, лишилась командного золота Олимпиады-2022 и получила лишь бронзу.

