«Вам нужна кликабельность»: чемпион Европы Алиев о расставании с гимнасткой Авериной

Фигурист Алиев заявил, что расстался с гимнасткой Авериной не из-за своей болезни

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев в социальных сетях раскритиковал журналистов за сообщения, согласно которым он расстался с гимнасткой Ариной Авериной из-за того, что ему диагностировали туберкулез.

«Это не было по этой причине! Вам нужна кликабельность, а сути даже не знаете! Зачем вам это? Мы с Ариной в приятных и хороших отношениях!» — написал Алиев.

8 июля 2025 года Алиев и Аверина подтвердили свои романтические отношения. На своих страницах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) спортсмены опубликовали совместные фотографии со свадьбы Дины Авериной и Дмитрий Соловьева, которая состоялась 7 июля. Свою публикацию гимнастка подписала двумя буквами «А» и поставила между ними знак бесконечности. Также Аверина поймала букет невесты, который кинула ее сестра.

О расставании спортсменов стало известно в апреле 2026 года, когда Алиев рассказал, что пропустил сезон-2025/26 из-за борьбы с туберкулезом. Он поделился, что в этот период прекратились важные для него отношения.

Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призер европейского первенства (2018), чемпион России (2020) и бронзовый призер нацчемпа (2018). На юниорском уровне он — двукратный победитель первенства России (2016, 2017), победитель финала международного юношеского Гран-при (2016).

Ранее Петру Гуменнику поставили новую программу.