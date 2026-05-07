Гуменнику поставили новую программу

Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент тренировки новой программы с фигуристом Петром Гуменником.

«Новая программа для Пети. Музыку и образ пока раскрывать не будем — это стратегия. Но, может, догадаетесь сами? Есть идеи?» — написал Глейхенгауз.

Аделия Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

На Олимпийских играх, которые прошли в Милане и Кортина‑д'Ампеццо, выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную награду в копилку сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте.

Ранее мама Гуменника объяснила уход сына от Алексея Мишина.