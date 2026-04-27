Российский чемпион Европы по фигурному катанию перенес курс химиотерапии

Александр Вильф/РИА Новости

Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев рассказал Первому каналу о том, что он перенес курс химиотерапии во время лечения от туберкулеза.

«Это немножко другая химия, не та, которая связана с онкологией. Она не такая тяжёлая, но большой курс препаратов, около 40 таблеток в сутки. Тяжело, организм невыносимо реагирует на это», — сказал Алиев.

Алиев является чемпионом Европы по фигурному катанию 2020 года.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Для отбора на Олимпиаду Петросян и Гуменник выступили на квалификационном отборе в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее стало известно, когда совет ISU обсудит допуск российских фигуристов.

 
