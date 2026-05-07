Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

Андреева с разгромной победы стартовала на турнире WTA 1000 в Риме

19-летняя Андреева обыграла Рузич на турнире WTA 1000 в Риме
Isabel Infantes/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над хорваткой Антонию Рузич в матче второго круга турнира WTA 1000, который проходит в Риме.

Встреча продлилась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:0. Андреева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Рузич не сделала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и использовала один брейк-пойнт из трех.

В третьем круге Андреева встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Виктория Голубич (Швейцария). Турнир WTA 1000 в Риме завершится 15 мая. В прошлогоднем розыгрыше Андреева дошла до четвертьфинала.

2 мая Андреева проиграла украинке Марте Костюк в финале турнира в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 3:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 27 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее вторая ракетка мира выразила готовность поддержать бойкот Арины Соболенко.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!