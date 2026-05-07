Андреева с разгромной победы стартовала на турнире WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над хорваткой Антонию Рузич в матче второго круга турнира WTA 1000, который проходит в Риме.

Встреча продлилась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:0. Андреева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Рузич не сделала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и использовала один брейк-пойнт из трех.

В третьем круге Андреева встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Виктория Голубич (Швейцария). Турнир WTA 1000 в Риме завершится 15 мая. В прошлогоднем розыгрыше Андреева дошла до четвертьфинала.

2 мая Андреева проиграла украинке Марте Костюк в финале турнира в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 3:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 27 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

