Вторая ракетка мира выразила готовность поддержать бойкот Соболенко

Tingshu Wang/Reuters

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась в поддержку возможного бойкота теннисисток, связанного с недовольством уровнем призовых на турнирах Большого шлема. Ее слова приводит официальный сайт турнира в Риме.

«Если бы большинство сказало, что мы бойкотируем и не играем, тогда я бы, конечно, поддержала. За эти годы возникали разные проблемы, но до сих пор теннисистки никогда по-настоящему не объединялись, чтобы изменить ситуацию», — сказала Рыбакина.

Теннисистка также подчеркнула, что не участвовала в обсуждениях возможного бойкота и никто из Женской теннисной ассоциации (WTA) или совета игроков к ней по этому вопросу не обращался.

Ранее двадцать ведущих теннисисток во главе с первой ракеткой мира Соболенко подписали письмо, в котором раскритиковали организаторов Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» за незначительное повышение призового фонда, назвав его недостаточным для турнира такого уровня.

Рыбакина — казахстанская теннисистка, победительница Уимблдонского турнира 2022 года и финалистка Australian Open 2023 года.

Ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли финал турнира в Мадриде.

 
