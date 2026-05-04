ЦСКА призвали назначить Алонсо главным тренером

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин призвал назначить испанского тренера Хаби Алонсо на пост главного тренера армейцев, передает РИА Новости.

«Я, конечно, за российского специалиста. Если придет иностранец уровня Хиддинка, например, и поможет клубу прогрессировать, то буду за, конечно. Я был бы двумя руками и ногами за Хабио Алонсо. Нужен такой тренер, который даст развитие и клубу», — сказал Масалитин.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА с 45 очками занимают шестое место. В последнем матче армейцы уступили дома «Зениту» со счетом 1:3. 6 мая команда сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

Хабио Алонсо тренировал «Реал» с лета 2025 года. Всего за это время под руководством Алонсо команда провела 34 игры, 24 из которых завершились победой, а шесть — поражением. Его последним матчем в клубе стал финал Суперкубка Испании — мадридский клуб «Барселоне» со счетом 3:2. «Реал» вел 2:2, однако пропустил решающий мяч на 73-й минуте после рикошета от своего же защитника.

