Украинская теннисистка назвала неидеальным своё состояние перед матчем с Андреевой

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Украинка Костюк назвала неидеальным своё состояние перед матчем с Андреевой
Rob Prange/Global Look Press

Украинская теннисистка Марта Костюк назвала неидеальным свое физическое состояние перед финальным матчем турнира в Мадриде против россиянки Мирры Андреевой, передает Ubitennis.

«Мое физическое состояние неидеально. Конец недели, никто не может чувствовать себя полностью отдохнувшим или в отличной форме. Это нормально», — сказала Костюк.

Встреча состоится 2 мая. Спортсменки выйдут на корт в 18:00 по московскому времени.

В полуфинале россиянка переиграла американку Хейли Баптис. Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8). По ходу матча Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Ее соперница сделала четыре эйса и две двойные ошибки.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева отказалась называть себя фаворитом финала в Мадриде с украинкой.

 
Теперь вы знаете
Как получить справки от психиатра и нарколога не по прописке? Быстро, без очередей и по закону
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!