Украинская теннисистка назвала неидеальным своё состояние перед матчем с Андреевой

Украинская теннисистка Марта Костюк назвала неидеальным свое физическое состояние перед финальным матчем турнира в Мадриде против россиянки Мирры Андреевой, передает Ubitennis.

«Мое физическое состояние неидеально. Конец недели, никто не может чувствовать себя полностью отдохнувшим или в отличной форме. Это нормально», — сказала Костюк.

Встреча состоится 2 мая. Спортсменки выйдут на корт в 18:00 по московскому времени.

В полуфинале россиянка переиграла американку Хейли Баптис. Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8). По ходу матча Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Ее соперница сделала четыре эйса и две двойные ошибки.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева отказалась называть себя фаворитом финала в Мадриде с украинкой.