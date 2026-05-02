Выиграть титул в Мадриде: россиянка Андреева играет против украинки Костюк. LIVE

Теннис. Турнир в Мадриде. Финал. Мирра Андреева (Россия) — Марта Костюк (Украина). ОНЛАЙН
Isabel Infantes/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева в финале турнира в Мадриде встречается с украинкой Мартой Костюк. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

18:33

В седьмом гейме Костюк забирает свою подачу и выходит вперед со счетом 5:2. Очень сложно будет Мирре, но она постарается вытащить сет.

18:30

Сорвала удара Андреева. 0:15.

18:28

Костюк поймала Мирру на противоходе и сделала брейк. 4:2 в пользу Костюк.

18:28

Уже 15:40.

18:27

Сетка играет за Костюк. 15:30.

18:27

А теперь Костюк ошиблась по длине. 15:15.

18:26

Слева по линии обвела Костюк. 0:15.

18:24

Пыталась Андреева обвести, но в сетку попала. 3:2. Впереди подача Костюк.

18:23

Классно Мирра пробила с приема по линии. 40:30.

18:22

В аут пробила Андреева. 40:15.

18:22

30:15

18:21

Сетка играет за Костюк. 15:15.

18:21

Круто Мирра обвела Марту. 0:15.

18:20

Выиграла гейм Мирра после продолжительного розыгрыша. 2:2.

18:20

Двойная ошибка от Андреевой. 40:30.

18:19

Немного не попала Мирра в корт. 40:15.

18:18

Круто Мирра укоротила. 40:0.

18:18

Длинный розыгрыш закончился ударом Костюк в сетку. 30:0.

18:18

Вновь Костюк сорвала прием. 15:0.

18:15

Укороченным выиграл Костюк гейм. Со счетом 2:1 ведет представительница Украины.

18:15

Эйс. 40:0.

18:15

Андреева не смогла принять подачу, отправив мяч в аут. 30:0.

18:15

Точно в пустой угол Костюк отправила мяч. 15:0.

18:14

И опять сорвала прием Костюк. Сильно по длине она ошиблась. 1:1.

18:13

40:15.

18:13

Костюк не смогла принять подачу Андреевой. 30:15.

18:12

Ошиблась Мирра по длине. 15:15.

18:12

Сорвала удар Костюк с приема, попав в аут. 15:0.

18:11

Развела Костюк по разным углам мяч и Андрееву. 1:0. Ждем подачу Мирры.

18:10

Эйс! 40:0.

18:10

Со всей силы Костюк вбила мяч в корт. 30:0.

18:09

Уверенно Костюк выиграла первый розыгрыш. 15:0.

18:09

Игра началась. Костюк подает.

18:02

Началась разминка.

18:00

Костюк и Андреева выходят на корт!

17:51

Уже скоро спортсменки выйдут на корт!

17:45

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию финальный матч турнира в Мадриде между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Мартой Костюк.

 
Как получить справки от психиатра и нарколога не по прописке? Быстро, без очередей и по закону
