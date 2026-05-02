Выиграть титул в Мадриде: россиянка Андреева играет против украинки Костюк. LIVE

В седьмом гейме Костюк забирает свою подачу и выходит вперед со счетом 5:2. Очень сложно будет Мирре, но она постарается вытащить сет.
Сорвала удара Андреева. 0:15.
Костюк поймала Мирру на противоходе и сделала брейк. 4:2 в пользу Костюк.
Уже 15:40.
Сетка играет за Костюк. 15:30.
А теперь Костюк ошиблась по длине. 15:15.
Слева по линии обвела Костюк. 0:15.
Пыталась Андреева обвести, но в сетку попала. 3:2. Впереди подача Костюк.
Классно Мирра пробила с приема по линии. 40:30.
В аут пробила Андреева. 40:15.
30:15
Сетка играет за Костюк. 15:15.
Круто Мирра обвела Марту. 0:15.
Выиграла гейм Мирра после продолжительного розыгрыша. 2:2.
Двойная ошибка от Андреевой. 40:30.
Немного не попала Мирра в корт. 40:15.
Круто Мирра укоротила. 40:0.
Длинный розыгрыш закончился ударом Костюк в сетку. 30:0.
Вновь Костюк сорвала прием. 15:0.
Укороченным выиграл Костюк гейм. Со счетом 2:1 ведет представительница Украины.
Эйс. 40:0.
Андреева не смогла принять подачу, отправив мяч в аут. 30:0.
Точно в пустой угол Костюк отправила мяч. 15:0.
И опять сорвала прием Костюк. Сильно по длине она ошиблась. 1:1.
40:15.
Костюк не смогла принять подачу Андреевой. 30:15.
Ошиблась Мирра по длине. 15:15.
Сорвала удар Костюк с приема, попав в аут. 15:0.
Развела Костюк по разным углам мяч и Андрееву. 1:0. Ждем подачу Мирры.
Эйс! 40:0.
Со всей силы Костюк вбила мяч в корт. 30:0.
Уверенно Костюк выиграла первый розыгрыш. 15:0.
Игра началась. Костюк подает.
Началась разминка.
Костюк и Андреева выходят на корт!
Уже скоро спортсменки выйдут на корт!
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию финальный матч турнира в Мадриде между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Мартой Костюк.