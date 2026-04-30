Легенда РПЛ объяснил, почему в этом сезоне такая упорная борьба за выживание

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил борьбу за выживание в этом сезоне Российской премьер-лиги как одну из лучших в истории.

«Может быть, потому что в борьбе за выживание участвует гораздо больше команд. В этом сезоне, наверное, больше команд, которые именно по-настоящему бьются за выживание. Но мне еще нравится, что они в каждом туре сражаются за каждое очко, не давая спуска даже лидерам. Мы видели, как махачкалинское «Динамо» забирало очки у «Зенита», и как «Краснодар» терял очки с другими командами из нижней части таблицы. Мне нравится, что команды в борьбе за выживание, какая бы ни была финансовая составляющая, показывают добротный футбол», — подчеркнул Деменко.

За три тура до финиша чемпионата в РПЛ в борьбе за спасение участвуют семь команд. «Акрон» и «Ростов» набрали по 27 очков, «Оренбург» находится над зоной стыков за выживание с 26 очками, а самарские «Крылья Советов» уступают ему по дополнительным показателям. Махачкалинское «Динамо» имеет 24 очка, а в зоне прямого вылета располагаются «Пари НН» с 22 баллами и набравший всего 18 очков, но выигравший три из четырех последних матчей «Сочи».

