Легенда ЦСКА дал совет по поводу нового тренера

Бывший защитник столичного ЦСКА Валентин Ковач в интервью Legalbet заявил, что вместо швейцарца Фабио Челестини возглавить клуб должен голкипер Игорь Акинфеев.

По его словам, авторитет 40-летнего вратаря поможет красно-синим выбраться из кризиса.

«Акинфеев сейчас должен стать тренером ЦСКА, потому что Челестини и его тренерский штаб ничего не понимают. Он должен подсказывать. Он ближе к ребятам, с ними общается. Знает характер, повадки и может где-то надавить», — заявил Ковач.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.

2 мая ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет на домашней арене с петербургским «Зенитом», а 6 мая армейцы в рамках финала Пути регионов Кубка России сразятся с московским «Спартаком».

Ранее стало известно, что в ЦСКА уже практически нереально исправить ситуацию.