Андреева установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000

Первая ракетка России Мирра Андреева после победы в полуфинале над американкой Хейли Баптис установила рекорд по количеству выходов в финалы турниров категории WTA-1000.

Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8). «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По ходу матча Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Ее соперница сделала четыре эйса и две двойные ошибки.

В финале Андреева сыграет с победительницей встречи украинки Марты Костюк и представляющей Австрию Анастасией Потаповой.

Этот финал стал для россиянки третьим в карьере на уровне WTA-1000. Андреева стала первой теннисисткой в возрасте не старше 19 лет, кому удалось достичь такого показателя. Всего на счету россиянки два предыдущих финала «тысячников»: в Дубае и Риме (оба — в 2025 году). В текущем сезоне Андреева уже выиграла турниры WTA 500 в Линце и Штутгарте.

