Украинская теннисистка отказалась жать руку сменившей гражданство россиянке

Украинская теннисистка Марта Костюк на пресс-конференции заявила, что перед матчем полуфинала турнира в Мадриде не будет пожимать руку бывшей российской спортсменке Анастасии Потаповой, которая сменила гражданство на австрийское.

«Единственный человек, которому я жму руку — это Дарья Касаткина, потому что она не просто сменила паспорт, но и открыто заявила, что не поддерживает военный конфликт. Другие теннисистки, сменившие гражданство, не высказывались в поддержку Украины. Именно поэтому я и другие девушки решили пожимать Касаткиной руку — исключительно из уважения», — заявила Костюк.

4 декабря Потапова сообщила о том, что будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Мадриде.

 
