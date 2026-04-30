Российский тренер ответил на вопрос о фаворите матча «Спартак» — ЦСКА

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что в матче Кубка России между московскими «Спартаком» и ЦСКА нет фаворита.

«В матче Кубка России «Спартак» — ЦСКА можно выделить фаворита? Я бы не сказал, что «Спартак» на ходу. Я даже не могу сказать, что «Зенит» на хорошем ходу. Только «Краснодар» в этом плане выделяется, остальные все сбоят. Все команды со сбитым ходом. У ЦСКА и «Спартака» есть свои козыри. ЦСКА повторил историю «Спартака» 2024 года, когда у команды был хороший осенний отрезок, а весной все пропало. ЦСКА усилился зимой, но усиление не сработало. Можно сказать, что «Спартаку» сопутствует удача, и команда набирает очки», — сказал Билялетдинов.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА состоится 6 мая.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.

Ранее ЦСКА договорился с новым иностранным тренером.