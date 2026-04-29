Медалистки ОИ-2024 Андреева и Шнайдер вышли в 1/2 финала в Мадриде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Мадриде
Violeta Santos Moura/Reuters

Дуэт российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер вышел в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Мадриде.

В четвертьфинале россиянки одолели Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды). Встреча, которая продолжалась 1 час 11 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3.

Представительницы России сделали один эйс, допустили три двойные ошибки, а также сумели реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Перес/Схурс ни разу не подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных.

В полуфинале Андреева и Шайдер сразятся с дуэтом, где играет еще одна россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде.

 
Теперь вы знаете
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
