Восьмая ракетка России объявила о смене спортивного гражданства

Российская теннисистка Анастасия Потапова, являющаяся 51-й ракеткой мира, объявила в своем Telegram-канале о решении сменить спортивное гражданство на австрийское.

«Австрия — место, которое я люблю, где меня тепло принимают и где я чувствую себя абсолютно как дома. Мне очень нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. В рамках этого с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину», — написала теннисистка.

24-летняя Потапова занимает 59-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Ранее в Украине назвали предательством переход спортсменки под флаг России.