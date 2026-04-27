Определился состав сборной России по биатлону по группам

СБР согласовал распределение женской сборной России по биатлону по группам
Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) согласовал распределение состава женской национальной команды по группам централизованной подготовки на следующий сезон.

В группу А под руководством тренеров Михаила Шашилова и Екатерины Юрловой-Перхт вошли Наталия Шевченко, Инна Терещенко, Ирина Казакевич, Юлия Коваленко, Алина Плицева, Тамара Дербушева, Маргарита Болдырева, Виолетта Шадрина.

В группу Б, которую возглавляют Андрей Русских и Николай Загурский, попали Ульяна Черепанова, Анастасия Куприянова, Татьяна Фролова, Светлана Якуничева, Юлия Собянина, Елизавета Фролова и Валерия Полянская.

Виктория Сливко включена в мужскую группу А. В резервный состав зачислены Анастасия Шевченко (признана в РФ иностранным агентом) и Елизавета Бурундукова.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

В конце марте 2026 года Далин заявил о нежелании возвращать российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Это заявление он сделал во время визита на чемпионат Украины по биатлону.

Ранее объявили имя нового главного тренера сборной России по биатлону.

 
