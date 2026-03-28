Международный союз биатлонистов не хочет возвращать россиян на свои турниры

Глава IBU Далин: мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил о нежелании возвращать российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Это заявление он сделал во время визита на чемпионат Украины по биатлону, его слова приводит «Суспільне Спорт».

«Мы продолжаем стоять на своем. Поскольку военный конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования. Россияне протестуют в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Будет ли слушание? Думаю, через несколько месяцев оно состоится», — отметил он.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

14 марта министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что слушания могут пройти в середине апреля 2026 года.

Ранее сборная России лишилась тренера.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!