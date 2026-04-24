Объявлено имя нового главного тренера сборной России по биатлону

Исполком тренерского совета Союз биатлонистов России (СБР) назначил на пост главного тренера национальной сборной 58-летнего Андрея Падина, сообщается на сайте организации.

В «команде А» под руководством Падина будут тренироваться Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Евгений Сидоров, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Алексей Вагин, Юрий Иванов и Даниил Сгибнев.

Главой тренерского штаба «команды Б» назначен Сергей Башкиров. В его группу вошли Даниил Усов, Роман Канаровский, Тимофей Грехов, Михаил Куприн, Алексей Матвеев, Егор Соломенников и Николай Алексеев.

Предыдущий главный тренер мужской сборной Михаил Шашилов покинул пост в марте 2026 года после окончания сезона. Под его руководством российские биатлонисты выступали на Кубке мира в нейтральном статусе. Лучшим результатом в сезоне-2025/26 стало четвертое место Эдуарда Латыпова в общем зачете Кубка мира.

Падин ранее возглавлял женскую сборную России (2018–2020) и работал тренером мужской команды. В 2019 году под его руководством женская сборная завоевала бронзу в эстафете на чемпионате мира.

Ранее в IBU заявили, что не собираются менять позицию по российским биатлонистам.