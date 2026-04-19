«Зенит» обыграл «Динамо» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

В матче Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо».

Встреча, которая прошла в Махачкале, завершилась со счетом 1:0.

На 78-й минуте матча мяч в свои ворота забил Никита Глушков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 55 очков. Второе место занимает «Краснодар» (53). «Краснодар» проведет свой матч 19 апреля против калининградской «Балтики». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Махачкалинское «Динамо» идет на 11-й строчке, набрав 33 очка.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

