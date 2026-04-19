Звучит финальный свисток! Очень тяжело эта победа далась «Зениту». Но три очка есть три очка. Петербуржцы выходят на первое место в турнирной таблице — по крайней мере, временно. Сегодня вечером главный конкурент команды «Краснодар» играет свой матч 25-го тура с «Балтикой» и в случае победы вернется на первую строчку. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Алип выходит на поле вместо Глушенкова.
Компенсировано четыре минуты.
Кагермазов и Глушенков получают предупреждения за разговоры.
Махачкалинцы поднимаются выше — что логично: им терять уже нечего. Но гости все равно контролируют мяч.
Вадим Евсеев выпускает Кагермазова вместо Аззи.
Сработала замена! Кондаков от фланга сместился к лицевой, прострелил практически вдоль линии и попал в ногу Глушкову, который вместе с мячом буквально ввалился в ворота. Автогол записан на капитана «Динамо»!
ГОЛ!!!
Сразу троих игроков меняет Сергей Семак. Сантос, Вендел и Энрике уходят, на поле появляются Мостовой, Кондаков и Вега.
Замена у хозяев. Сердеров выходит вместо Миро.
Нет гола!!! Волк тащит мяч из левого от себя нижнего угла после удара Соболева!!!
Не было вариантов. Рука Ахмедова оказалась на пути мяча после удара Сантоса.
Пенальти в ворота «Динамо»!
Волк отбивает мяч после плотного удара Вендела!
Продолжают прессинговать гости, махачкалинцам приходится раз за разом отбиваться.
Волк спасает после выхода Глушенкова фактически один на один — выставил ногу вратарь и парировал удар!
Агаларов меняет Джавада.
С нескольких метров пробил Глушенков и попал в защитника.
Вынесли хозяева мяч после прострела Энрике.
Неприятный эпизод: Дивеев неудачно приземлился после верховой борьбы на фланге и не может подняться, врачи оказывают помощь.
Второй тайм!
У «Зенита» замена: Педро вместо Джон Джона.
Перед самым свистком у «Динамо» был шанс — Адамов ошибся на выходе у линии штрафной и Миро мог пробить, но защитник помешал. Пока игра проходит за явным преимуществом гостей, но махачкалинцы отбиваются и не выглядят безнадежным аутсайдером. Их контрвыпады таят опасность, так что делать прогнозы преждевременно.
Добавлено четыре минуты.
Пауза была взята — видеоассистенты изучили спорный эпизод в штрафной «Динамо». Но никакого фола не усмотрели.
Быструю контратаку провел «Зенит». Вендел пробежал пол-поля и отдал мяч налево Соболеву, а тот не смог выполнить прострел, попав в соперника.
А «Зенит» просто задавил соперников. Соболев головой замкнул подачу Сантоса, мяч отскочил от газона, и Волк ценой невероятных усилий вытащил мяч из-под штанги!
Глушенков сегодня снайпер. Он разыграл угловой с Джоном Джоном, мяч вернулся к нему, и Максим очень мощно пробил — но точно в голову Джаваду. Снова врачам пришлось выйти на поле. Но иранец достаточно быстро смог подняться.
Приходит в себя вратарь, игра продолжается.
Шикарнейший момент у Глушенкова! Из-за пределов штрафной он зарядил в штангу, мяч отскочил в голову Волку и от нее — за лицевую! А голкипер оказался в нокауте, медики на поле.
Классную быструю атаку провели хозяева! Миро вертикальной передачей вывел Джавада на угол штрафной, тот прошел вперед и плотно пробил — с трудом Адамов потащил!
Глушенков с углового закрутил прямо в ворота, но Волк в падении кулаками вынес мяч!
А остроты не получилось. Дивеев пробил низом и угодил в стенку.
Аззи возле свой штрафной наступил на ногу Джон Джону и не только получил предупреждение, но и подарил соперникам очень опасный стандарт.
Джон Джон пытался обострить подачей на дальнюю штангу, но слишком сильно получилось.
В последние несколько минут гости доминируют и нагнетают обстановку у чужих ворот.
Вендел из удобнейшей позиции в пределах штрафной сорвал удар — мяч полетел в ворота, но несильно. При этом Волк его не смог зафиксировать, но защитник подстраховал.
А вот и Адамову пришлось вступить в игру — вынес мяч после подачи с углового.
Глушенков получил мяч на углу вратарской и пробил в сетку с внешней стороны — но секундой ранее прозвучал свисток: был фол в развитии атаки.
Опасно подал Сантос на ближнюю штангу, Волк успел опередить соперника и позволил мячу улететь за пределы поля.
На встречных курсах идет игра, но на не очень высоких скоростях.
Волк первым успел на мяч после подачи Сантоса.
Активно начали хозяева. Сначала Дркушичу пришлось постараться, чтобы прервать прострел Темиркана. А затем Глушков рвался к чужим воротам, но оказался в офсайде.
Начали! Главный судья — Инал Танашев.
«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Ахмедов, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро.
«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Л. Энрике, Джон, Соболев, Глушенков.
Игра начнется в 14:30 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Следим за тем, как «Зенит» борется за лидерство в чемпионате: сине-бело-голубые гостят у махачкалинского «Динамо».