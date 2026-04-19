Назван футболист «Зенита», который не уважает столетие клуба

Тренер Петржела: Дуран не уважает столетие «Зенита»
Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что колумбийский футболист Джон Дуран не уважает столетие клуба, передает «Советский спорт».

«Дуран не уважает столетие «Зенита», он приехал в Санкт-Петербург отдохнуть и заработать легкие деньги. Иначе он бы играл в стартовом составе и забивал», — сказал Петржела.

Джон Дуран, перешедший в клуб зимой 2025 года, сыграл 14 матчей, отметился тремя голами.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте. Лидирует «Краснодар», набрав 53 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 48 баллами.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Зенит» был оштрафован на 300 тысяч рублей.

 
