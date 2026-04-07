«Крылья» пытаются надавить, но ЦСКА отвечает быстрыми и резкими атаками. Сейчас гости заработали угловой.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Лусиано Гонду — 0:1! Классно разыграли армейцы: Глебов отдал пяткой на ход Круговому по левому флангу, тот прошел и сделал пас в штрафную на Гонду, который принял, обставив защитников, и легко обошел с мячом Кокарева, закатив в пустые!
Олейников нанес первый в матче удар издали — в руки Торопу.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону во главе.
А вот стартовый состав ЦСКА от Фабио Челестини: Тороп, Гайич, Лукин, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Лусиано Гонду.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов:
Кокарев, Рекена, Лепский, Божин, Гальдамес, Фернандес, Костанца, Бабкин, Баньяц, Олейников, Шуманский.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале Пути регионов Кубка России самарские «Крылья Советов» принимают московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.