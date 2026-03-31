Сборная России объявила состав на матч с Мали

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с национальной командой Мали.

Состав: Агкацев, Вахания, Круговой, Мелехин, Сильянов, Обляков, Кисляк, Баринов, Головин, Глушенков, Воробьев.

Капитаном команды станет полузащитник «Монако» Александр Головин.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» (домашний стадион петербургского «Зенита»), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

