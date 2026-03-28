Малинин готовит семь квадов: мужчины катают произвольную программу на ЧМ

Чэнь Юйдун выступает.
119,11 за произвольную программу, сумма — 192,31.
Очень жаль. Все ключевые элементы Генрих сорвал. Четверной флип — недокрут и касание льда рукой. На каскад четверной лутц — тройной тулуп не смог зайти и сделал лишь один оборот. Ровно то же самое произошло и с тройным акселем. После этого Гартунг зашел на четверной лутц — и упал.
Генрих Гартунг выходит на лед.
152,07, сумма — 224,66.
Очень неплохой прокат. Не сумел швед чисто приземлить четверной тулуп, сделав степ-аут. Но в остальном были незначительные помарки. Хороший триксель получился. Ждем оценку.
Андреас Нордебек открывает сегодняшние прокаты!
Первая группа начинает разминку!
Андреас Нордебек (Швеция), Генрих Гартунг (Германия), Чэнь Юйдун (Китай), Франсуа Пито (Франция), Георгий Рештенко (Чехия), Тамир Куперман (Израиль).
Мужчины представляют произвольную программу на чемпионате мира. Следим за прокатами и ждем сложнейший контент от Ильи Малинина!