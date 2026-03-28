Малинин готовит семь квадов: мужчины катают произвольную программу на ЧМ

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Мужчины, произвольная программа. ОНЛАЙН
Naoki Nishimura/Global Look Press

Мужчины представляют произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию. Выигравший короткую программу американец Илья Малинин заявил семь четверных прыжков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

14:54

Чэнь Юйдун выступает.

14:53

119,11 за произвольную программу, сумма — 192,31.

14:51

Очень жаль. Все ключевые элементы Генрих сорвал. Четверной флип — недокрут и касание льда рукой. На каскад четверной лутц — тройной тулуп не смог зайти и сделал лишь один оборот. Ровно то же самое произошло и с тройным акселем. После этого Гартунг зашел на четверной лутц — и упал.

14:46

Генрих Гартунг выходит на лед.

14:46

152,07, сумма — 224,66.

14:43

Очень неплохой прокат. Не сумел швед чисто приземлить четверной тулуп, сделав степ-аут. Но в остальном были незначительные помарки. Хороший триксель получился. Ждем оценку.

14:39

Андреас Нордебек открывает сегодняшние прокаты!

14:30

Первая группа начинает разминку!

Андреас Нордебек (Швеция), Генрих Гартунг (Германия), Чэнь Юйдун (Китай), Франсуа Пито (Франция), Георгий Рештенко (Чехия), Тамир Куперман (Израиль).

14:25

Мужчины представляют произвольную программу на чемпионате мира. Следим за прокатами и ждем сложнейший контент от Ильи Малинина!

 
