«Он не хочет наносить ущерб «Реалу»: Мбаппе обвинили во лжи

Французский журналист Даниэль Риоло заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лжет о том, что врачи команды не допускали ошибку в лечении его травмы. Его слова приводит RMC.

«Они выбрали стратегию лжи. Я скажу прямо: он солгал. Думаю, это стратегия, выработанная вместе с «Реалом». Он не хочет наносить ущерб интересам «Реала», который в этой истории выглядит абсолютно нелепо», — сказал Риоло.

25 марта в СМИ появилась информация о том, что медицинский штаб мадридского «Реала» обследовал у Мбаппе здоровое колено вместо больного.

В текущем сезоне Мбаппе забил 23 гола и сделал четыре результативных передачи в 24 играх в составе «Реала» в чемпионате Испании. В начале года французский футболист пропустил несколько матчей «сливочных» из-за повреждения.

В чемпионате Испании «Реал» идет на втором месте, оставая от каталонской «Барселоны» на четыре очка. 18 марта «Реал» обеспечил себе место в 1/4 финала Лиги чемпионов, переиграв в ответном матче стадии 1/8 финала «Манчестер Сити».

