Врачи «Реала» перепутали больное колено Мбаппе со здоровым

Медицинский штаб мадридского «Реала» обследовал у травмированного нападающего Килиана Мбаппе здоровое колено вместо больного, сообщает СОРЕ.

По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, после игры против «Сельты», где французский форвард получил повреждение, медики мадридского клуба обследовали правое колено Мбаппе вместо левого. Из-за этого сроки восстановления игрока затянулись.

В своиз соцсетях Мбаппе 23 марта объявил, что полностью восстановился и готов помочь своей команде в предстоящих играх.

В текущем сезоне Мбаппе забил 23 гола и сделал четыре результативных передачи в 24 играх в составе «Реала» в чемпионате Испании. В начале года французский футболист пропустил несколько «сливочных» из-за повреждения. В чемпионате Испании «Реал» идет на втором месте, оставая от каталонской «Барселоны» на четыре очка.

