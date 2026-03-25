Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Врачи «Реала» перепутали больное колено Мбаппе со здоровым

Pavel Mikheyev/Reuters

Медицинский штаб мадридского «Реала» обследовал у травмированного нападающего Килиана Мбаппе здоровое колено вместо больного, сообщает СОРЕ.

По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, после игры против «Сельты», где французский форвард получил повреждение, медики мадридского клуба обследовали правое колено Мбаппе вместо левого. Из-за этого сроки восстановления игрока затянулись.

В своиз соцсетях Мбаппе 23 марта объявил, что полностью восстановился и готов помочь своей команде в предстоящих играх.

В текущем сезоне Мбаппе забил 23 гола и сделал четыре результативных передачи в 24 играх в составе «Реала» в чемпионате Испании. В начале года французский футболист пропустил несколько «сливочных» из-за повреждения. В чемпионате Испании «Реал» идет на втором месте, оставая от каталонской «Барселоны» на четыре очка.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!