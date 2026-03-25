Новичок «Зенита» подешевел на рекордную сумму

Форвард петербургского «Зенита» Джон Дуран подешевел на €7 млн по версии Transfermarkt.

После очередного обновления трансферная стоимость игрока снизилась с €32 млн до €25 млн.

Дуран перешел в «Зенит» этой зимой из стамбульского «Фенербахче». На его счету шесть матчей и два гола за петербургский клуб.

22 марта «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:1 в матче чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов.

Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Этот гол стал для бразильского нападающего первым в составе петербургского клуба. На 37-й минуте нападающий «Динамо» Артур Гомес сравнял счет. На 43-й минуте Александр Соболев вновь вывел гостей вперед, забив 100-й гол в российской карьере и войдя в «Клуб 100». На 85-й минуте Максим Глушенков установил окончательный счет встречи, отправив третий мяч в ворота хозяев.

Ранее сообщалось, что сборная Мали сыграет с Россией резервным составом.