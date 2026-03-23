Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы РФ Дмитрий Свищев стал главой Ассоциации лыжных видов спорта России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

На этом посту он сменил Елену Вяльбе.

18 марта президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе также заявила о предстоящем уходе с занимаемой должности — федерацию упразднят, а на ее базе создадут объединенную структуру лыжных видов спорта. Позже Свищев подтвердил, что будет участвовать в выборах главы новой ассоциации.

Вяльбе возглавляла ФЛГР с июня 2010 года.

Свищев также является президентом Федерации керлинга России и вице-президентом Федерации фристайла России.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее чемпион Олимпиады заявил, что не видит смысла в объединении лыжных федераций.