Игра окончена! «Зенит» одерживает трудовую победу и не позволяет «Краснодару» оторваться в турнирной таблице РПЛ!
У Касереса срывается мяч с правой ноги, не получается подача у Хуана Хосе.
К основному времени второго тайма добавлено четыре минуты.
Двойная замена у «Зенита»: Алип вышел вместо Барриоса, а Мостовой заменил Мантуана.
Двойная замена у «Зенита»: Глушенков и Соболев уступили место на поле Кондакову и Джону Дурану.
Гол! Гениальная комбинация получилась у «Зенита», которая случилась после подбора Александра Соболева! Мяч после него перебрался на правый фланг, где после скидки от Луиса Энрике Соболев откатывает мяч на линию штрафной, где Глушенков расчехляет пушку и пронзает дальнюю девятку! 1:3!
Соболев локтем заехал в Маринкина, это нарушение правил.
Маухуб выходит вместо Тюкавина у «Динамо».
Двойная замена у «Динамо»: Бабаев и Гладышев вышли вместо Нгамале и Бителло.
Фомин пробивает издали с правой ноги, мимо всего на свете летит мяч.
Соболев заработал на себе фол, свалившись с ног после контакта с Фернандесом.
Соболев пробивает с лета с левой ноги, мяч проходит мимо левой штанги!
И замена у «Динамо»: Сергеев вышел вместо Гомеса.
Замена у «Зенита»: Дркушич вышел вместо Джон Джона.
Тюкавин выводит Артура Гомеса один на один, но уж под очень острым углом находился 11-й номер «Динамо» для удара. Ожидаемо, мяч ушел за лицевую после попытки пробить, хотя, если отыграть на Нгамале, можно было бы и завершить голом эту атаку.
Треть тайма позади, и пока никаких перестановок в атакующей линии бело-голубых не планируется. А надо бы, остроты у ворот Дениса Адамова нет совсем.
Глушенков прихватывает Маричаля за футболку, снова раздается свисток.
Нгамале цепляет ногу Вендела, рефери дает свисток.
Бителло фолит против Мантуана, игра приостановлена.
Начало второй половины игры остается за гостями.
Замена у «Динамо» произошла в перерыве: Фернандес вышел вместо Рикардо.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Динамо» — «Зенит» — 1:2!
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
Гол! Александр Соболев продолжает счет голевое шествие, замыкая прострельную передачу с левого фланга от Максима Глушенкова! Празднует большим пальцем экс-форвард «Спартака» этот гол, 1:2!
Артур Гомес бьет издали после продолжительной позиционной атаки, мяч проходит мимо створа.
Гол! Артур Гомес замыкает головой шикарный навес с правого фланга в исполнении Касереса и сравнивает счет, 1:1!
Джон Джон сбивает с ног Бителло и получает предупреждение.
Джон Джон толкает в спину Маричаля, игра приостановлена.
Дивеев забрался в офсайд.
Бителло не по правилам вступает в отбор против Луиса Энрике, арбитр фиксиурет фол.
Гол! Джон Джон блестяще головой замыкает верховую подачу от Луиса Энрике, попадая в самую девятку! 0:1!
Глушенков пробивает с левой ноги мимо створа, Соболев в падении пытался замкнуть получившийся пас, но не вышло.
Рикардо выбивает мяч головой после подачи Луиса Энрике с правого края.
Возвращается 11-й номер «Динамо» на идеальный газон «ВТБ Арены».
Артур Гомес получает удар по ноге, медбригада бело-голубых спешно выбегает на поле.
А теперь Соболев падает в динамовской штрафной, но Сергей Иванов отказывается назначать пенальти в этом эпизоде.
Джон Джон валится на газон по ходу атаки своей команды, игра приостановлена.
Начало игры остается за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Зенит»: Адамов, Дивеев, Нино, Сантос, Мантуан, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Глушенков, Соболев.
«Динамо»: Расулов, Рикардо, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Маринкин, Фомин, Бителло, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.
В центральном матче 22-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает на своем поле «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.