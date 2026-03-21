Комментатор «Матч ТВ» словами из басни Крылова описал ситуацию в «Спартаке»

Комментатор Генич о «Спартаке»: как ни садитесь, все в музыканты не годитесь

Футбольный комментатор Константин Генич в эфире «Матч ТВ» словами из басни Ивана Крылова описал ситуацию в московском «Спартаке».

«Что касается «Спартака», мне кажется, вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. Вот какого тренера ни назначь в «Спартак», все равно будет одно и то же», — сказал Генич.

В 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл московский «Спартак». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. Второй пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 22 марта.



