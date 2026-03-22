Битва за медали: «Спартак» обыграл «Оренбург»

«Оренбург» уступил «Спартаку» в матче 22-го тура РПЛ

Александр Вильф/РИА Новости
В матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимал на своем поле «Спартак». Игра завершилась победой столичной команды со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 22-й тур
Окончен
22 марта 13:45
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 2
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм

40' Аванесян

18' Гарсия

25' Литвинов

39' Маркиньос

2-й тайм
16:00

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

90+5'

Игра окончена! «Спартак» одерживает первую за шесть лет победу в Оренбурге и вновь приближается на расстояние одного очка до ЦСКА.

90+3'

Гузина нарушает правила против Ву, игра приостановлена.

90'

К основному времени второго тайма добавлено пять минут.

89'

Двойная замена у «Спартака»: Мартинс и Полех вышли вместо Умярова и Маркиньоса.

87'

Пабло Солари выносит мяч куда подальше из собственной штрафной после подачи углового.

84'

Голубин вышел вместо Ведерникова в составе «Оренбурга».

82'

Двойная замена у «Спартака»: Рябчук и Солари вышли вместо Барко и Жедсона.

79'

Двойная замена у «Оренбурга»: Гузина и Куль вышли вместо Ду Кейроса и Савельева.

76'

А вот теперь Хотулев вынужден нарушать правила против Угальде, проиграл он Манфреду корпус и сфолил.

73'

Угальде совершает тактический фол против Савельева, игра приостановлена.

70'

И замена у «Оренбурга»: Гюрлюк уступил место на поле Эль-Махрауи.

67'

Литвинов надежно выбивает мяч за пределы собственной штрафной после подачи углового в исполнении Паласиоса.

64'

Пуэбла с правой ноги пробивает с линии штрафной, но удачной эту попытку точно назвать нельзя.

61'

Первая замена в составе красно-белых: Угальде вышел вместо Ливая Гарсии.

58'

Денисов шикарно ускорился по правому флангу и выдал красивейщую подачу в штрафную на Гарсию, тот пробил чуть неточно!

55'

Муфи классной подачей нашел голову Савельева, но Максим из опасной позиции пробил выше перекладины!

52'

Маркиньос забрался в офсайд.

49'

Начало второй половины игры остается за столичной командой.

47'

Болотов вышел вместо Аванесяна у «Оренбурга» в перерыве игры.

46'

Второй тайм стартовал!

45+2'

Перерыв! «Оренбург» — «Спартак» — 0:2.

45'

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

42'

Следом предупредили получает Маркиньос.

41'

Ливай Гарсия забрался в офсайд.

40'

Аванесян жестко фолит против Литвинова и получает предупреждение.

37'

Литвинов фолит против Савельева, игра приостановлена.

34'

Хотулев фолит против Ливая, игра приостановлена.

31'

С левой ноги неопасно пробивает Ву, Овсянников легко присваивает мяч себе.

28'

Гюрлюк наносит удар головой, мяч проходит выше перекладины.

25'

Гол! Ну какой же умничка Литвинов! Шикарно принял он передачу от Ливая и пробил с линии штрафной — первый удар заблокировал Хотулев, а повторный удар пришелся прямо в девятку! Без шансов для вратаря, 0:2!

24'

Половина первого тайма позади, и есть такое ощущение, что голов сегодня мы увидим еще много!

22'

Хотулев попадает в перекладину после фланговой подачи, очень быстро оренбуржцы могли сравнять счет сейчас!

19'

И тут же подсаживаются немного в оборону гости.

17'

Гол! Ну какая красивая трехходовка удалась спартаковцам — Маркиньос отдал проникающий пас в штрафную на Барко, который прострелил вдоль ворот на Ливая, в одно касание переправившего мяч в сетку! 0:1!

14'

Максименко кулаками выбивает мяч после подачи Паласиоса с углового.

11'

Ду Кейрос подстраховал партнеров, помешав Ливаю Гарсии обработать верховую передачу.

8'

Овсянников грамотно занял позицию во вратарской и перехватил прострел Денисова.

6'

Томпсон фолит против Барко, игра приостановлена.

3'

Начало игры остается за гостями.

13:48

Игра началась! Поехали!

13:40

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Гарсия.

13:35

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

13:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает на своем поле «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

