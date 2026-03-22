На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
Игра окончена! «Спартак» одерживает первую за шесть лет победу в Оренбурге и вновь приближается на расстояние одного очка до ЦСКА.
Гузина нарушает правила против Ву, игра приостановлена.
К основному времени второго тайма добавлено пять минут.
Двойная замена у «Спартака»: Мартинс и Полех вышли вместо Умярова и Маркиньоса.
Пабло Солари выносит мяч куда подальше из собственной штрафной после подачи углового.
Голубин вышел вместо Ведерникова в составе «Оренбурга».
Двойная замена у «Спартака»: Рябчук и Солари вышли вместо Барко и Жедсона.
Двойная замена у «Оренбурга»: Гузина и Куль вышли вместо Ду Кейроса и Савельева.
А вот теперь Хотулев вынужден нарушать правила против Угальде, проиграл он Манфреду корпус и сфолил.
Угальде совершает тактический фол против Савельева, игра приостановлена.
И замена у «Оренбурга»: Гюрлюк уступил место на поле Эль-Махрауи.
Литвинов надежно выбивает мяч за пределы собственной штрафной после подачи углового в исполнении Паласиоса.
Пуэбла с правой ноги пробивает с линии штрафной, но удачной эту попытку точно назвать нельзя.
Первая замена в составе красно-белых: Угальде вышел вместо Ливая Гарсии.
Денисов шикарно ускорился по правому флангу и выдал красивейщую подачу в штрафную на Гарсию, тот пробил чуть неточно!
Муфи классной подачей нашел голову Савельева, но Максим из опасной позиции пробил выше перекладины!
Маркиньос забрался в офсайд.
Начало второй половины игры остается за столичной командой.
Болотов вышел вместо Аванесяна у «Оренбурга» в перерыве игры.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Оренбург» — «Спартак» — 0:2.
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
Следом предупредили получает Маркиньос.
Ливай Гарсия забрался в офсайд.
Аванесян жестко фолит против Литвинова и получает предупреждение.
Литвинов фолит против Савельева, игра приостановлена.
Хотулев фолит против Ливая, игра приостановлена.
С левой ноги неопасно пробивает Ву, Овсянников легко присваивает мяч себе.
Гюрлюк наносит удар головой, мяч проходит выше перекладины.
Гол! Ну какой же умничка Литвинов! Шикарно принял он передачу от Ливая и пробил с линии штрафной — первый удар заблокировал Хотулев, а повторный удар пришелся прямо в девятку! Без шансов для вратаря, 0:2!
Половина первого тайма позади, и есть такое ощущение, что голов сегодня мы увидим еще много!
Хотулев попадает в перекладину после фланговой подачи, очень быстро оренбуржцы могли сравнять счет сейчас!
И тут же подсаживаются немного в оборону гости.
Гол! Ну какая красивая трехходовка удалась спартаковцам — Маркиньос отдал проникающий пас в штрафную на Барко, который прострелил вдоль ворот на Ливая, в одно касание переправившего мяч в сетку! 0:1!
Максименко кулаками выбивает мяч после подачи Паласиоса с углового.
Ду Кейрос подстраховал партнеров, помешав Ливаю Гарсии обработать верховую передачу.
Овсянников грамотно занял позицию во вратарской и перехватил прострел Денисова.
Томпсон фолит против Барко, игра приостановлена.
Начало игры остается за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Гарсия.
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает на своем поле «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.