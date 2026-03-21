С надеждой на просвет: ЦСКА победил махачкалинское «Динамо»

ЦСКА прервал серию из четырех поражений в РПЛ, победив «Динамо» из Махачкалы

Александр Вильфю/РИА Новости
ЦСКА на своем поле принимал с махачкалинским «Динамо» и победил со счетом 3:1. Армейцы прервали серию из четырех поражений в РПЛ. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 22-й тур
Окончен
21 марта 16:00
ЦСКА
Москва, Россия
15' Кармо
21' Кисляк
71' Мусаев
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала, Россия
25' Агаларов
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм

15' Кармо

21' Кисляк

25' Агаларов

2-й тайм

71' Мусаев

84' Аларкон

Матч окончен

Финальный свисток фиксирует непростую, но очень важную победу для ЦСКА. Армейцы прервали неудачную серию. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

'90+2

Воронов меняет Козлова.

'90

Компенсировано пять минут.

'90

Ашуров вышел вместо Джавада.

'88

Мрезиг пытался замкнуть подачу на дальней штанге — не получилось.

'84

Аларкон получает предупреждение.

'82

Козлов с нескольких метров пробил совсем рядом со штангой!

'80

Рейс выходит на поле вместо Кармо.

'78

Миро упал в чужой штрафной, судья не реагирует.

'75

Вот сейчас после пропущенного гола гости явно просели. Сил у них уже почти не остается.

'72

Попович пробил от угла штрафной, мяч попал в защитника и отскочил к Круговому. Тот мягко навесил точно на голову Мусаеву, и только что вышедший на замену футболист упрочил преимущество армейцев!

'71

ГОЛ!!!

'70

Джапо получил повреждение и уступает место на поле Зиновичу.

'67

Не очень высокий темп игры, но «Динамо» не отсиживается в обороне.

'64

У «Динамо» Миро меняет Агаларова.

'63

Первые замены. Попович выходит вместо Баринова, а Мусаев — вместо Гонду.

'58

Агаларов пытался прорваться к чужой штрафной, но не смог справиться с двумя соперниками.

'55

Акинфеев выбил мяч кулаком после подачи от угла поля.

'52

Данилов на штанге замыкал навес — неточно.

'49

Сейчас достаточно спокойная игра, мяч держится у центра поля.

'46

Второй тайм!

Перерыв

Футболисты отправляются отдыхать. ЦСКА выигрывает, но однозначным преимущество армейцев назвать нельзя. Гости играют быстро и даже по-хорошему нагло. Впрочем, легкой прогулки красно-синим никто и не обещал.

'45+2

Наседают армейцы перед перерывом, гости с трудом обороняются.

'45

Добавлено три минуты.

'43

Джапо в чужой штрафной не смог зацепиться за мяч и упал явно в надежде на пенальти. Свисток Фролова молчит.

'40

По-прежнему прессингуют армейцы, но играют широко и высоко, в обороне есть у них свободные места.

'37

Сейчас даже сложно понять, какая из команд выглядит предпочтительнее. Скажем так: мяч больше держится у ЦСКА.

'33

Кармо классно на фланге обманул двоих соперников и пробил, пытаясь закрутить в дальний угол — защитник оказался на пути мяча.

'30

Не тушуются гости. Отыгранный мяч их воодушевил, а вот армейцев явно выбил из колеи. Очень интересно, как сейчас будет складываться игра.

'26

Если кто-то думал, что махачкалинцы нокаутированы, — ничего подобного! Агаларов откликнулся на заброс из глубины, Лукин не успел сместиться вперед и создать искусственный офсайд, а Акинфеев выбежал навстречу форварду «Динамо», но ошибся на выходе. Агаларов переиграл опытнейшего голкипера и пробил в пустые ворота!

'25

ГОЛ!!!

'22

Поймали кураж хозяева! В чужой штрафной Обляков пяткой сделал пас на ход Кармо, тот прострелил мимо Волка, а Кисляк в касание отправил мяч в уже пустые ворота!

'21

ГОЛ!!!

'16

Обляков со штрафного выполнил шикарную подачу от бровки, и Кармо чуть ли не затылком отправил мяч под штангу без шансов для Волка!

'15

ГОЛ!!!

'13

После стартового натиска гостей армейцы перехватили инициативу и нагнетают обстановку.

'11

Обляков получил мяч в чужой штрафной, но успел защитник заблокировать удар.

'8

Хозяева получили право на угловой, последовала подача, мяч отскочил к Козлову, и тот пробил над перекладиной.

'5

Сходу включились в прессинг гости, а армейцы принимают эту игру и пытаются поймать соперников на контратаках. Очень динамичное начало.

'2

Обращаем внимание, что защитника ЦСКА Мойзеса нет даже в заявке после того, как он был отстранен от тренировок с основой из-за ссоры с Фабио Челестини. Вместо него по позиции играет Круговой. А место дисквалифицированного Челестини на бровке занимает его ассистент Мануэль Эспосито.

'1

Звучит свисток! Главный судья — Антон Фролов.

15:55

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Данилов, Лукин, Баринов, Обляков, Козлов, Гаич, Кисляк, Кармо, Лусиано Гонду.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Джапо, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

15:50

Матч начнется в 16:00 мск.

15:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! Программа 22 тура РПЛ продолжается матчем отчаянно буксующего ЦСКА со стремящимся удержаться над зоной стыковых матчей махачкалинским «Динамо».

