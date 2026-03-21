Финальный свисток фиксирует непростую, но очень важную победу для ЦСКА. Армейцы прервали неудачную серию. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Воронов меняет Козлова.
Компенсировано пять минут.
Ашуров вышел вместо Джавада.
Мрезиг пытался замкнуть подачу на дальней штанге — не получилось.
Аларкон получает предупреждение.
Козлов с нескольких метров пробил совсем рядом со штангой!
Рейс выходит на поле вместо Кармо.
Миро упал в чужой штрафной, судья не реагирует.
Вот сейчас после пропущенного гола гости явно просели. Сил у них уже почти не остается.
Попович пробил от угла штрафной, мяч попал в защитника и отскочил к Круговому. Тот мягко навесил точно на голову Мусаеву, и только что вышедший на замену футболист упрочил преимущество армейцев!
ГОЛ!!!
Джапо получил повреждение и уступает место на поле Зиновичу.
Не очень высокий темп игры, но «Динамо» не отсиживается в обороне.
У «Динамо» Миро меняет Агаларова.
Первые замены. Попович выходит вместо Баринова, а Мусаев — вместо Гонду.
Агаларов пытался прорваться к чужой штрафной, но не смог справиться с двумя соперниками.
Акинфеев выбил мяч кулаком после подачи от угла поля.
Данилов на штанге замыкал навес — неточно.
Сейчас достаточно спокойная игра, мяч держится у центра поля.
Второй тайм!
Футболисты отправляются отдыхать. ЦСКА выигрывает, но однозначным преимущество армейцев назвать нельзя. Гости играют быстро и даже по-хорошему нагло. Впрочем, легкой прогулки красно-синим никто и не обещал.
Наседают армейцы перед перерывом, гости с трудом обороняются.
Добавлено три минуты.
Джапо в чужой штрафной не смог зацепиться за мяч и упал явно в надежде на пенальти. Свисток Фролова молчит.
По-прежнему прессингуют армейцы, но играют широко и высоко, в обороне есть у них свободные места.
Сейчас даже сложно понять, какая из команд выглядит предпочтительнее. Скажем так: мяч больше держится у ЦСКА.
Кармо классно на фланге обманул двоих соперников и пробил, пытаясь закрутить в дальний угол — защитник оказался на пути мяча.
Не тушуются гости. Отыгранный мяч их воодушевил, а вот армейцев явно выбил из колеи. Очень интересно, как сейчас будет складываться игра.
Если кто-то думал, что махачкалинцы нокаутированы, — ничего подобного! Агаларов откликнулся на заброс из глубины, Лукин не успел сместиться вперед и создать искусственный офсайд, а Акинфеев выбежал навстречу форварду «Динамо», но ошибся на выходе. Агаларов переиграл опытнейшего голкипера и пробил в пустые ворота!
ГОЛ!!!
Поймали кураж хозяева! В чужой штрафной Обляков пяткой сделал пас на ход Кармо, тот прострелил мимо Волка, а Кисляк в касание отправил мяч в уже пустые ворота!
ГОЛ!!!
Обляков со штрафного выполнил шикарную подачу от бровки, и Кармо чуть ли не затылком отправил мяч под штангу без шансов для Волка!
ГОЛ!!!
После стартового натиска гостей армейцы перехватили инициативу и нагнетают обстановку.
Обляков получил мяч в чужой штрафной, но успел защитник заблокировать удар.
Хозяева получили право на угловой, последовала подача, мяч отскочил к Козлову, и тот пробил над перекладиной.
Сходу включились в прессинг гости, а армейцы принимают эту игру и пытаются поймать соперников на контратаках. Очень динамичное начало.
Обращаем внимание, что защитника ЦСКА Мойзеса нет даже в заявке после того, как он был отстранен от тренировок с основой из-за ссоры с Фабио Челестини. Вместо него по позиции играет Круговой. А место дисквалифицированного Челестини на бровке занимает его ассистент Мануэль Эспосито.
Звучит свисток! Главный судья — Антон Фролов.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Данилов, Лукин, Баринов, Обляков, Козлов, Гаич, Кисляк, Кармо, Лусиано Гонду.
«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Джапо, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.
Матч начнется в 16:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Программа 22 тура РПЛ продолжается матчем отчаянно буксующего ЦСКА со стремящимся удержаться над зоной стыковых матчей махачкалинским «Динамо».