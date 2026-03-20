ЭСК признала ошибку с неудалением Соболева в матче «Зенит» — «Спарак»

ЭСК признала, что Соболева должны были удалить в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) назвала ошибочным решение арбитра Сергея Карасева не удалять игрока «Зенита» Александра Соболева в матче чемпионата России со «Спартаком». Об этом сообщается на сайте РФС.

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву. Соболев видит игрока «Спартака» Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой. Судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита» и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче», — сказано в сообщении.

В 21-м туре РПЛ «Зенит» обыграл московский «Спартак». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. Второй пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице чемпионата России после 21 тура петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

Ранее Милорад Мажич заявил, что Соболева должны были удалить в матче против «Спартака».