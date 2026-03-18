Футболиста «Зенита» должны были удалить в матче против «Спартака»

Директор судейства Мажич: Соболева должны были удалить в игре со «Спартаком»

Директор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев должен был получить вторую желтую карточку в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Это должна быть вторая желтая карточка. И судья на поле, и четвертый судья пропустили этот момент», — сказал Мажич.

В 21-м туре РПЛ «Зенит» обыграл московский «Спартак». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. Второй пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице чемпионата России после 21 тура петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.



