«Место должно быть заслуженным, а не по паспорту»: Миллер о воспитанниках в «Зените»

Председатель правления «Газпрома», генерального спонсора «Зенита» Алексей Миллер в документальном фильме «Зенит навсегда» назвал своей мечтой выход воспитанников академии в составе петербургской команды.

«Это мечта, которая может быть когда-нибудь сбудется, но все-таки мы реалисты и понимаем, что место в основном составе должно быть заслуженным, а не по паспорту», — сказал Миллер.

Он также отметил, что ряд игроков и тренеров, работавших в «Зените», в большей степени являлись петербуржцами, чем некоторые из воспитанников.

В составе «Зенита» находится 16 российских футболистов, четыре из которых являются воспитанниками петербургской команды.

После 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» (46) на один балл.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» 22 марта сыграет с московским «Динамо».

