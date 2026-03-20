«Место должно быть заслуженным, а не по паспорту»: Миллер о воспитанниках в «Зените»

Председатель правления «Газпрома», генерального спонсора «Зенита» Алексей Миллер в документальном фильме «Зенит навсегда» назвал своей мечтой выход воспитанников академии в составе петербургской команды.
«Это мечта, которая может быть когда-нибудь сбудется, но все-таки мы реалисты и понимаем, что место в основном составе должно быть заслуженным, а не по паспорту», — сказал Миллер.
Он также отметил, что ряд игроков и тренеров, работавших в «Зените», в большей степени являлись петербуржцами, чем некоторые из воспитанников.
В составе «Зенита» находится 16 российских футболистов, четыре из которых являются воспитанниками петербургской команды.
После 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» (46) на один балл.
В следующем туре чемпионата России «Зенит» 22 марта сыграет с московским «Динамо».
