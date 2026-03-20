Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Место должно быть заслуженным, а не по паспорту»: Миллер о воспитанниках в «Зените»

Миллер считает, что воспитанники «Зенита» должны заслужить место в клубе
Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель правления «Газпрома», генерального спонсора «Зенита» Алексей Миллер в документальном фильме «Зенит навсегда» назвал своей мечтой выход воспитанников академии в составе петербургской команды.

«Это мечта, которая может быть когда-нибудь сбудется, но все-таки мы реалисты и понимаем, что место в основном составе должно быть заслуженным, а не по паспорту», — сказал Миллер.

Он также отметил, что ряд игроков и тренеров, работавших в «Зените», в большей степени являлись петербуржцами, чем некоторые из воспитанников.

В составе «Зенита» находится 16 российских футболистов, четыре из которых являются воспитанниками петербургской команды.

После 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» (46) на один балл.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» 22 марта сыграет с московским «Динамо».

Ранее празднование футболистом «Зенита» гола с маской для плавания назвали клоунадой.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!