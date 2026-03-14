ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Балтике»

Калининградская «Балтика» обыграла московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой игре на 63-й минуте оформил Брайан Хиль.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников. Для армейцев это поражение стало четвертым подряд в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

В следующем туре РПЛ ЦСКА 21 марта примет на своем стадионе махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Балтика» в этот же день дома примет «Сочи», начало игры — 20:30 мск.

Ранее «Спартак» установил клубный антирекорд в матче с «Зенитом».