«Терпи, моя красавица»: российский борец о протесте украинца во время звучания гимна РФ

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев привел цитату президента Владимира Путина в ответ на поведение украинца Артура Костюка на молодежном чемпионате Европы, передает РИА Новости.

«По поводу украинского спортсмена мне сказать нечего. Меня с детства учили, что спорт вне политики. Я просто процитирую президента: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — заявил Исламгереев.

Во время исполнения российского гимна, занявший третье место Костюк сошел с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны.

Брюсов от имени Федерации спортивной борьбы России обратился к техническому делегату UWW с требованием рассмотреть и дать оценку этому эпизоду, чтобы избежать его повторения.

Молодежный чемпионат Европы в сербском Зренянине является первым крупным международным турниром с 2021 года, на котором российские спортсмены соревнуются с флагом и гимном.

Ранее глава ПКР Павел Рожков заявил, что на обвинения Украины уже никто не обращает внимания.