«Терпи, моя красавица»: российский борец о протесте украинца во время звучания гимна РФ

Борец Исламгереев процитировал Путина, отвечая на бойкот украинца Костюка
Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев привел цитату президента Владимира Путина в ответ на поведение украинца Артура Костюка на молодежном чемпионате Европы, передает РИА Новости.

«По поводу украинского спортсмена мне сказать нечего. Меня с детства учили, что спорт вне политики. Я просто процитирую президента: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — заявил Исламгереев.

Во время исполнения российского гимна, занявший третье место Костюк сошел с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны.

Брюсов от имени Федерации спортивной борьбы России обратился к техническому делегату UWW с требованием рассмотреть и дать оценку этому эпизоду, чтобы избежать его повторения.

Молодежный чемпионат Европы в сербском Зренянине является первым крупным международным турниром с 2021 года, на котором российские спортсмены соревнуются с флагом и гимном.

Ранее глава ПКР Павел Рожков заявил, что на обвинения Украины уже никто не обращает внимания.

 
